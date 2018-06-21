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الخميس، 21 يونيو 2018 11:36 م
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مستوطنون يقيمون حفلا فى الحرم الإبراهيمى بالخليل

الخميس، 21 يونيو 2018 10:40 م
مستوطنون يقيمون حفلا فى الحرم الإبراهيمى بالخليل مستوطنون يهود
أ ش أ
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أقام مستوطنون الليلة، احتفالا موسيقيا بمناسبة إدخال "التوراة" للحرم الابراهيمى بالخليل جنوب الضفة الغرببة.

وقال شهود عيان إن الاحتفال جرى فى ساحة الحرم الخارجية، وتم بثه مباشرة على التلفزيون الإسرائيلى، وقام حاخامات من المستوطنين بادخال التوراة إلى الحرم وسط طقوس دينية يهودية.


من جانبه قال مدير الحرم الإبراهيمى بالخليل الشيخ حفظى أبو اسنينة، مساء اليوم الخميس ، إن سلطات الاحتلال تعمل على تهويد الحرم بقوة السلاح، والسماح للمستوطنين بتهويده وتحويله لكنيس يهودي.


وأضاف أبو اسنينة -فى تصريح صحفي-" نحن فى وزارة الأوقاف نرفض هذه الإجراءات التهويدية من قبل الاحتلال، التى تغير معالم المسجد الإسلامى الخالص، ولا يحق لأى كان تغيير معالمه، لكن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والأعراف الدولية الإنسانية والدينية، من خلال سماحها للمستوطنين باستباحة الحرم الإبراهيمى وتحويله لكنيس يهودي".


فيما قال أمين سر حركة فتح فى البلدة القديمة مهند الجعبرى " الاحتلال ومنذ انتهاء شهر رمضان المبارك قام بتصعيد الإجراءات الاحتلالية فى الحرم الإبراهيمى، بدأت بادخال عشرات المستوطنين إلى الحرم وتبعها زيارة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى للحرم ومحيطه والإعلان عن انشاء مركز للشرطة الإسرائيلية فى الحرم، إضافة إلى ادخال التوراة اليوم فى طقوس احتفالية وبأعداد كبيرة من المستوطنين".


وأضاف الجعبرى " رغم كل ما يحدث تم رفع الآذان فى أوقاته اليوم فى الحرم، والمطلوب أن تعود أعداد المصلين التى كانت فى شهر رمضان الى الحرم الإبراهيمى الشريف للتأكيد على الهوية الإسلامية ولإضاعة الفرصة امام الاحتلال ومنعه من فرض مزيد من الاجراءات لتهويد الحرم الإبراهيمى الشريف".


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الحرم الإبراهيمىن الخليل

فلسطين




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