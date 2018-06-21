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مستشار الأمن القومى الأمريكى يزور موسكو للإعداد لقمة محتملة بين ترامب وبوتين

الخميس، 21 يونيو 2018 08:54 ص
مستشار الأمن القومى الأمريكى يزور موسكو للإعداد لقمة محتملة بين ترامب وبوتين جون بولتون مستشارا للأمن القومى
رويترز
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 يعتزم مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون زيارة موسكو الأسبوع القادم للإعداد لقمة محتملة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.

من جانبها نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الكرملين قوله، الثلاثاء الماضى  إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين قبل قمة حلف شمال الأطلسى.

ومن المتوقع أن يحضر ترامب قمة حلف شمال الأطلسى فى بروكسل يومى 11 و12 يوليو.

كما أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية(الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجرى مباحثات واسعة النطاق مع نظيره الكورى الجنوبى خلال زيارته إلى روسيا الجمعة المقبل.

 

وقال بيسكوف - فى تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء -: "سيكون هناك يوم عمل كامل، فهذه زيارة دولة رسمية"، مضيفا :" ستكون المباحثات بين الرئيسين فى صيغة مصغرة، ثم موسعة، إضافة إلى الجوانب البروتوكولية وتوقيع وثائق وبيان لوسائل الإعلام".


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