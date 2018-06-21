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مسابقة بحثية لطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تنمية السياحة المصرية

الخميس، 21 يونيو 2018 12:55 م
مسابقة بحثية لطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تنمية السياحة المصرية المشاركين بالمسابقة البحثية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
كتبت ميرفت رشاد
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نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة جلسة لإعلان نتائج مسابقة "برنامج الحياة الواقعية" التى تمت تحت إشراف اتحاد الطلاب بالجامعة الأمريكية فى القاهرة وتضم مسابقة عن السياحة المصرية، عرض فيها أكثر من فريق عمل من الطلاب أبحاثا عن تنمية قطاع السياحة.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بحسب بيان صادر اليوم، الخميس، على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه التجربة الناجحة والعمل على تطبيق مثل هذه المسابقات بالجامعات من خلال كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك يساهم فى تعزيز الدور الريادى للجامعات فى دعم حركة السياحة المصرية، بالإضافة إلى خلق وعى سياحى شامل لدى طلاب الجامعات وإلمامهم بمدى الدور الحيوى الذى يلعبه النشاط السياحى المصرى والعمل على تعزيز مقوماته فى مصر.

 

وقد ألقت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب كلمة خلال الجلسة نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قدمت خلالها الشكر لكافة الحاضرين لدعمهم لهؤلاء الشباب المبدع، معربة عن سعادتها لمشاركة هذه النخبة المتميزة من الشباب الواعى الذين حاولوا من خلال هذه المسابقة التى تعد الأولى من نوعها تقديم بعض الأفكار والمقترحات لحل بعض مشكلات القطاع السياحى.

 

وفى كلمتها أشادت الدكتورة سها بهجت بالجهد المبذول وكافة الأفكار المقدمة، موضحة أن جميع المتسابقين ناجحين ومستفيدين بالاشتراك فى هذا العمل الجاد بغض النظر عن نتيحة المسابقة، مؤكدة على أن هذا هو وقت مواجهة التحديات بكل حماس وطموح نحو مستقبل أفضل.

 

ومن جانبه قدم الدكتور أحمد طلبة نائب الرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية فى القاهرة الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لدعمها وتبنيها لهذه المسابقة وخاصة لما قدمته من معلومات ومصادر داخل القطاع السياحى مما ساهم بشكل كبير فى مساعدة هؤلاء الشباب للخروج بنتائج وتوصيات متميزة، كما قدم الشكر لأعضاء لجنة تحكيم المسابقة ووفد وزارة السياحة المشارك فى الحضور.

 

وأكد د.أحمد طلبة على ضرورة استفادة قطاع السياحة فى مصر من الطاقات الشابة بالمؤسسات التعليمية المختلفة لتطوير منظومة السياحة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرا إلى دعم الجامعة الأمريكية الدائم لمصر ودورها كعنصر فعال نحو تقديم مقترحات تساهم فى نهضة الدولة المصرية نحو مستقبل أفضل.

 

وأوضح أن أهمية هذه المسابقة الطلابية تكمن فى أنها مسابقة متعددة التخصصات مما يضمن إيجاد حل للمشكلة من خلال أكثر من اتجاه.

 

وخلال الجلسة قامت الفرق الأربع المتأهلة للمرحلة النهائية بتقديم عرض تقديمى تضمن طرح لأفكارها أمام لجنة تحكيم المسابقة التى ضمت مجموعة من الخبراء فى صناعة السياحة والفنادق .


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