مسئول يونانى: استمرار احتجاز جنديين يونانيين فى تركيا أمر "بربرى"

أثينا (أ ش أ)

وصف نائب وزير الدفاع اليونانى فوتيس كوفيليس، استمرار احتجاز جنديين يونانيين فى تركيا بأنه أمر "بربرى"، وذلك بعد يوم من رفض محكمة تركية مجددا، التماسا بالإفراج عنهما لحين محاكمتهما.

وقال كوفيليس - وفق ما نقلته وكالة أنباء (جريك ريبورتر) اليونانية اليوم الخميس، أن النظام القضائى التركى فشل فى تحديد سبب احتجازهما وماهية التهم الموجهة إليهما.

وتابع كوفيليس أن "الاعتقال بدون لائحة اتهام غير قانونى وأنه ينتهك القانون الدولى، وكل مفاهيم القانون"، مضيفا أن مثل هذا السلوك "بربرى".

وتم احتجاز الضابطين اليونانيين فى انتظار محاكمتهما منذ أوائل مارس لدخولهما دون قصد إلى الأراضى التركية خلال دورية، إلا أنه لم يتم توجيه تهم رسمية بحقهما.

كما انتقد وزير العدل اليونانى ستافروس كونتونيس، تركيا بشدة، قائلا: إن احتجاز الجنديين لا يتماشى مع سلوك "الدولة المتحضرة".

وأضاف أنه "وضع لا يمت بصلة لدولة متحضرة، دولة تريد التمسك بسيادة القانون، وأعتقد أن هذا الوضع غير مقبول الآن".

وأشار إلى أن الحكومة اليونانية كانت تسعى على جميع المستويات لإطلاق سراح الجنديين.