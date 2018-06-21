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مدير شرطة النقل والمواصلات يشهد ختام الدورة التثقيفية الـ41 لتنمية المهارات

الخميس، 21 يونيو 2018 02:17 م
مدير شرطة النقل والمواصلات يشهد ختام الدورة التثقيفية الـ41 لتنمية المهارات تكريم - صورة أرشيفية
كتب دينا الحسينى - تامر البطريقى
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نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الدورة التدريبية رقم 41 لتنمية مهارات الأفراد والعاملين المدنيين، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى رفع كفاءة العنصر البشرى باضطلاع مديريات الأمن بتنظيم الدورات التثقيفية والتنشيطية للأفراد والعاملين المدنيين لتنمية مهاراتهم وثقلهم فكرياً لمواكبة التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية وصولاً لتحقيق الرسالة الأمنية المأمولة.

وفى نهاية الدورة التقى اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الدارسين، وألقى كلمة أشار خلالها إلى أهمية تنظيم تلك الدورات لرفع الكفاءة والتأهيل الجيد وثقل الخبرات للأفراد والمدنيين مما ينعكس إيجابياً لصالح العمل، مشيداً بإنضباط الدارسين خلال فعاليات الدورة.

وأعرب الدارسون بالدورة عن مدى استفادتهم من فعاليات الدورة ومدى مساهمتها فى ثقـل معلوماتهـم بشتى العلـوم القانونيـة الاجتماعية والإنسانية ، وفى نهاية اللقاء تم تكريم أوائل الدورة التدريبية.


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