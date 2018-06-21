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محكمة جنايات القاهرة تحدد اليوم مصير المتهم بتشويه وجه "فتاة المول"

الخميس، 21 يونيو 2018 06:00 ص
محكمة جنايات القاهرة تحدد اليوم مصير المتهم بتشويه وجه "فتاة المول" سمية فتاة المول
كتب أحمد حسنى
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم، الخميس، حكمها على المتهم بتشويه وجه سمية عبيد المعروفة بـ"فتاة المول" بسلاح أبيض.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين علاء عبد الباقى عفيفى وأيمن عبد اللطيف سامح السيد حسين أبو كنه، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وأسندت النيابة العامة للمتهم هانى أ، 35 سنة، حاصل على دبلوم إحداث اصابات بوجه المجنى عليها سمية طارق أحمد عبيد الشهيرة بفتاة المول تقدر بنسبة 3% عمدا فتربص بها وما أن رآها حتى استل سلاح أبيض عبارة عن "كتر" تعدى به عليها محدثا إصابتها بالوجه.


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