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محكمة النقض تؤجل قضية اقتحام قسم شرطة التبين لـ 5 يوليو المقبل

الخميس، 21 يونيو 2018 11:53 ص
محكمة النقض تؤجل قضية اقتحام قسم شرطة التبين لـ 5 يوليو المقبل محكمة النقض ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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أرجأت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، نظر الطعن المقدم من 37 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم فى القضية التى اشتهرت إعلاميًا بـ "اقتحام قسم شرطة التبين" إلى جلسة 5 يوليو المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أصدرت أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة ضد 21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات ضد 15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات ضد 11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 


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