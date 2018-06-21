محافظ الجيزة يلتقى رابطة تجار سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر

أعلن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أنه تم الاتفاق مع رابطة تجار سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر على تحديد قائمة أسعار استرشادية للخضر والفاكهة المتداولة بالسوق ، فى ضوء القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها المباشر على الأسعار داخل وخارج السوق.

وقال المحافظ، فى تصريحات له عقب الاجتماع الذى عقده ،اليوم الخميس، بمقر سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بحضور نائبه اللواء أسامة شمعة واللواء عصام عبد العزيز مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والعميد مصطفى بكرى مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، وأعضاء رابطة تجار سوق الجملة، تم خلاله مناقشة أسعار السلع داخل وخارج السوق ووضع قائمة استرشادية لقائدى سيارات النقل، وكذا أسعار الخضروات والفاكهة لسوق الجملة وللبائعين بالأسواق على أن يتم عقد لقاء أسبوعى لتحديد الأسعار أسبوعياً بمعرفة اللجنة المشكلة على أن تبدأ الأسعار التى تم وضعها اعتباراً من السبت القادم وتحديد هوامش ربح مناسبة سواء لتاجر الجملة أو التجزئة أو البائع .

وأكد المحافظ أننا يجب علينا جميعاً تحمل المسئولية تجاه الوطن والعمل لصالح المواطن وألا نثقل عليه ومواجهة الاستغلال غير المشروع من البعض لقرار رفع أسعار البنزين والسولار واستغلاله لتحقيق مكاسب غير شرعية لافتاً أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة حيال المخالفين وتشديد الرقابة على الأسواق العامة وسيارات النقل فى حالة رفع مقابل النقل بشكل مبالغ فيه .

وشملت القائمة الاسترشادية لبعض الخضر والفاكهة :

سعر الطماطم للكيلو من 1- - 2,25 جنية للجملة ومن 2 - 3 جنية للتجزئة

سعر البطاطس من 3-- 4,30 جنية للجملة ومن 3,75 – 5,50 جنية للتجزئة

سعر البصل من 1,50 – 2,50 جنية للجملة ومن 2- 3,50 جنية للتجزئة

سعر البرتقال الصيفى من 1-2,25 جنية للجملة ومن 2- 3 جنية للتجزئة

سعر التفاح المصرى من 3- 7-جنية للجملة ومن 4- 8 جنية للتجزئة