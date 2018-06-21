محافظ الجيزة لتجار سوق الجملة بأكتوبر: قائمة أسعار استرشادية وهامش ربح للتاجر

كتب إبراهيم سالم

محاولات مستميتة من الدولة لتشديد الرقابة علي السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وعدم تركهم فريسة لاستغلال وجشع التجار لتحقيق مكاسب على حساب المواطن، من خلال استغلال حاجته لتلك السلع والتحكم فى رفع أسعارها حسب رغباتهم، وهذا ما تقوم به محافظة الجيزة بقيادة اللواء كمال الدالى، لضبط الأسعار خاصة بعد رفع أسعار المواد البترولية الأسبوع للجارى.

في البداية، أعلن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أنه تم الاتفاق مع رابطة تجار سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر على تحديد قائمة أسعار استرشادية للخضر والفاكهة المتداولة بالسوق وذلك فى ضوء القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها المباشر على الأسعار داخل وخارج السوق.

وقال المحافظ، فى تصريحات له عقب الاجتماع الذى عقده اليوم الخميس، بمقر سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بحضور نائبه اللواء أسامة شمعة واللواء عصام عبد العزيز مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والعميد مصطفى بكرى مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، وأعضاء رابطة تجار سوق الجملة، إنه تم مناقشة أسعار السلع داخل وخارج السوق، ووضع قائمة استرشادية لقائدى سيارات النقل، وكذا أسعار الخضروات والفاكهة لسوق الجملة وللبائعين بالأسواق.

وأوضح، أنه تم الاتفاق على أن يتم عقد لقاء أسبوعى لتحديد الأسعار أسبوعياً بمعرفة اللجنة المشكلة على أن تبدأ الأسعار التى تم وضعها اعتباراً من السبت القادم وتحديد هوامش ربح مناسبة سواء لتاجر الجملة أو التجزئة أو البائع .

وتابع:" يجب علينا جميعاً تحمل المسئولية تجاه الوطن والعمل لصالح المواطن وألا نثقل عليه ومواجهة الاستغلال غير المشروع من البعض لقرار رفع أسعار البنزين والسولار واستغلاله لتحقيق مكاسب غير شرعية"، لافتاً أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة حيال المخالفين وتشديد الرقابة على الأسواق العامة وسيارات النقل فى حالة رفع مقابل النقل بشكل مبالغ فيه .

وشملت القائمة الاسترشادية لبعض الخضر والفاكهة:

سعر الطماطم للكيلو من 1- - 2,25 جنيه للجملة ومن 2 - 3 جنيهات للتجزئة

سعر البطاطس من 3-- 4,30 جنيه للجملة ومن 3,75 – 5,50 جنيه للتجزئة

سعر البصل من 1,50 – 2,50 جنيه للجملة ومن 2- 3,50 جنيه للتجزئة

سعر البرتقال الصيفى من 1-2,25 جنيه للجملة ومن 2- 3 جنيهات للتجزئة

سعر التفاح المصرى من 3- 7 جنيهات للجملة ومن 4- 8 جنيهات للتجزئة

وسعر التفاح المستوردمن 15- 17 جنيه للجملة ومن 20- 23 جنيها للتجزئة

من ناحيته، أكد صفوت عويس، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة بـ 6 أكتوبر، أن سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر لم يتأثر بزيادة أسعار المحروقات وأن السلع متوفرة بأسعار مناسبة، للتخفيف عن المواطنين.

وأضاف عويس، أن كافة الخضروات والفاكهة بالسوق متوافرة وبأسعار مخفضة رغم ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبا المواطنين بشراء احتياجاتهم من سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أن أسعار الخضروات والفاكهة بالسوق أقل من أسواق التجزئة بنسبة تصل إلى 60 %.