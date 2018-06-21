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الخميس، 21 يونيو 2018 01:42 م
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محافظة القاهرة توقف أعمال هدم مخالفة لفيلا بحى الزيتون وتصادر المعدات

الخميس، 21 يونيو 2018 01:03 م
محافظة القاهرة توقف أعمال هدم مخالفة لفيلا بحى الزيتون وتصادر المعدات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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ترأس اللواء أشرف بهجت،رئيس حى الزيتون، حملة مكبرة على شارع سليم الأول، لرفع الإشغالات التى تعيق حركة المارة به، ولمراجعة تراخيص البناء  الهدم التى تتم بعدد من شوارع الحى، بحضور إدارتى الإشغالات والمحلات وقوة من قسم الشرطة وشرطة المرافق.
 
 
 
وقال رئيس حى الزيتون، أنه أثناء الحملة ومتابعة تراخيص الهدم والبناء بنطاق الحى، تم رصد أعمال هدم بفيلا رقم "11" بشارع سينا سكول، حيث تم وقف أعمال الهدم، وتم رفع مخلفات الهدم التى كانت تغلق الطريق أمام المارة، وتحرير محضر بالواقعة ومصادرة المعدات التى تم استخدامها فى عملية الهدم.
 
 
وأضح رئيس الحى، أنه يمر يوميا بكل شوارع الحى للتأكد من ضبطها وملاحقة المخالفين، مشيرا إلى أنه تم شن حملة على مقاهى " جسر السويس، طومان باى ، بن الحكم ، سنان" ، لرفع الإشغالات.
 
 
 
 

 


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