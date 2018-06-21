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الخميس، 21 يونيو 2018 01:42 م
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محافظة القاهرة تحل أزمة تصادم السيارات بالقرب من نفق أم كلثوم برصيف فاصل

الخميس، 21 يونيو 2018 12:25 م
محافظة القاهرة تحل أزمة تصادم السيارات بالقرب من نفق أم كلثوم برصيف فاصل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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بدأت أجهزة محافظة القاهرة وحى غرب القاهرة، فى صب رصيف فاصل بين اتجاهين الطريق، عند مدخل نفق أم كلثوم، وذلك لمنع تصادم السيارات والفصل بين الاتجاه المؤدى للنفق والاتجاه الخارج من النفق، بعدما تردد الكثير من الشكاوى بغرفة عمليات الحى بخطورة المكان.
 
 
وقال هشام خشبة، رئيس حى غرب القاهرة، إن إدارة الطرق بالحى انتهت من ردم الحفر المتواجدة بميدان صدقى، لتحقيق السيولة المرورية، موضحا أنه تم شن لرفع إشغالات تعوق حركة المارة والسيارات بوسط البلد، مشيرا إلى أنه تم التبرع بالمضبوطات لأحد ملاجىء الأيتام المتواجدة بالحى، تنفيذا لتعليمات المحافظ.
 
 
 
 
 

 


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