مباحث سمنود تضبط عاطلا سرق 140 ألف جنيه من شقة تاجر فاكهة

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط وحدة مباحث سمنود بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل بعد قيامه مع آخر هارب بسرقة 140الف جنيه من شقة تاجر فاكهة.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود بتحرير " م م ا" 38 سنة تاجر فاكهه باكتشافه سرقة 140ألف جنيه من منزله.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والمقدمان احمد العايدي ومحمد عاصم وكيلا فرع البحث، والرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود، وتبين من الفحص أن مرتكبي الواقعة "م ع ا" 21 سنة عاطل مقيم عزبة الناموس دائرة المركز، "ا م ي" 26 سنة طالب.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول وأرشد عن المسروقات، وتم ضبطها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.