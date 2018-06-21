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لو حاسس باكتئاب.. أطعمة تحسن حالتك المزاجية وتزيد من تركيزك.. تعرف عليها

الخميس، 21 يونيو 2018 08:43 م
لو حاسس باكتئاب.. أطعمة تحسن حالتك المزاجية وتزيد من تركيزك.. تعرف عليها الشيكولاتة الداكنة تحسن المزاج
كتبت أمل علام
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قال الدكتور خالد المنباوى، أستاذ طب الأطفال ورئيس قسم صحة الطفل بالمركز القومى للبحوث، خلال مؤتمر أطباء الأطفال لدول حوض النيل، والذى اختتمت أعماله مساء اليوم بالقاهرة، إن هناك علاقة بين الغذاء والمخ، موضحا أن مخ الانسان فى حالة عمل 24 ساعة يوميا لمدة 7 أيام، سواء فى حالة اليقظة أو النوم، لذا فإن المخ يحتاج إلى الطاقة بصورة مستمرة.

الاسماك تحسن من المزاج
الاسماك تحسن من المزاج

وأضاف المنباوى، فى تصريح خاص لـــ "اليوم السابع"، أن المخ يحتاج للطاقة بصورة مستمرة، وهذه الطاقة يستمدها من الغذاء الذى يتناوله الإنسان، لذلك فانه كلما ارتفعت قيمة ومحتوى الغذاء كان أداء المخ فى أفضل حالاته، ومن هنا كان ارتباط الغذاء بالمخ، وبما أن المخ هو المسئول عن كافة أعضاء الجسم، ووظائفه، فإن للغذاء علاقة وطيدة مع الحالة المزاجية للإنسان.


الشيكوتة تزيد من تحسين حالتك المزاجية
الشيكوتة تحسن حالتك المزاجية

وأوضح أن هناك بعض الأغذية لتحسين المزاج، على رأس هذه الأغذية الموز، والأسماك البحرية، والأفوكادو ،والشيكولاتة الداكنة، ومحار البحر "بلح البحر"، والبيض.

الموز من الاطعمة التى تحسن من حالتك المزاجية
الموز من الاطعمة التى تحسن من حالتك المزاجية

وأضاف أن هناك بعض العمليات الكيميائية التى تحدث داخل خلايا المخ، والتى تلعب دورا هاما فى تحسين أو تعكير الحالة المزاجية للإنسان، موضحا أن الحالة المزاجية للإنسان تعتمد على عدة عوامل أهمها:

أولا: النوم السليم

ثانيا: التغذية السليمة

وأوضح أن العوامل التى تحيط بالإنسان لها دور فى الحالة المزاجية للإنسان، مشيرا إلى أن الجينات تلعب دورا هاما فى 50 % من الحالة المزاجية، ولكن بما أن هناك علاقة بين الغذاء ونوعيته فى تحسين حالة المخ فإنه من الممكن توفير نوعية معينة من الأغذية للأطفال، والحد من تناول أغذية أخرى كالسكريات فإن ذلك سيكون لها دور فعال فى تحسين الحالة المزاجية للطفل، والتى تنعكس بالضرورة على النمط الغذائى الحياتى للطفل، وبالتبعية على النمط الحياتى على مساره الدراسى، والتعليمى وقدراته المعرفية. 


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الموز

الشيكولاتة

السمك




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