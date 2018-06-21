لندن: نتمنى وضع نظام تسجيل "بسيط" للأوروبيين بعد بريكست

لندن (أ ف ب)

أعلنت الحكومة البريطانية الخميس، أن المواطنين الأوروبيين المقيمين سيتمكنون من التسجل اعتبارا من الخريف للحصول على تصريح دائم للإقامة بعد بريكست مشددة على أنها ستجعل الإجراء "بسيطا قدر الإمكان".

ويقيم أقل من 4 ملايين أوروبى فى بريطانيا حيث يستفيدون حاليا من حرية تنقل تنتهى بعد فترة انتقالية من 21 شهرا بعد بريكست المقرر فى 29 مارس 2019.

وسيتمكن المواطنون الأوروبيون من التسجل "اعتبارا من الخريف المقبل" ليصبح الإجراء عملانيا منذ نهاية مارس 2019 كما قال وزير الداخلية ساجد جاويد أمام مجلس اللوردات. وأكد أن الإجراء سيكون "مبسطا قدر الإمكان".

وفى ديسمبر 2017 أبرمت لندن وبروكسل اتفاقا لضمان الحفاظ على حقوق هؤلاء المواطنين والبريطانيين فى باقى دول الاتحاد، لكن الجانبين عبرا عن قلق كبير للغموض حول التطبيق الفعلى لهذه الضمانات.

وأضاف أن طلبات تراخيص الإقامة يمكن أن تتم عبر الإنترنت أو عبر تطبيق على الهاتف النقال.

وأقر أن هذا التطبيق ليس عملانيا على أجهزة أى فون بسبب عدم تطابق التكنولوجيا التى لا تتيح قراءة شريط البيانات الشخصية فى جوازات السفر.