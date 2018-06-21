كل ما تريد معرفته عن الطقس مع الانقلاب الصيفى ونصائح الأرصاد× 9 معلومات

تزامنا مع الانقلاب الصيفى بالمنطقة العربية وكامل النصف الشمالى للكرة الأرضية وأول أيام فصل الصيف فلكياً الذى يستمر 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة، ينشر "اليوم السابع" لقرائه كافة التفاصيل الخاصة لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين ونصائح هيئة الأرصاد الجوية فى نقاط مبسطة كما يلى..

1- تزامنا مع الانقلاب الصيفى توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية

2- يسود طقس حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً

3- فصل الصيف بدأ جغرافيا اليوم الخميس ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة

4- فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا فى الأحوال الجوية

5- يمتد تأثير منخفض الهند الموسمى ليشمل كافة أنحاء الجمهورية فيعمل على رفع درجات الحرارة وأيضا ارتفاع الرطوبة النسبية مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة

6- ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء

7- نصائح للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس

8- نصائح بتجنب الجلوس فى الأماكن سيئة التهوية

9- نصحت بضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية التى تصدرها الهيئة عبر وسائل الإعلام

يذكر أن الانقلاب الصيفى يشهد شروق الشمس من أقصى الشمال الشرقى فى قبة السماء وتكون مباشرة فوق مدار السرطان وتكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وتغرب فى أقصى الشمال الغربى والسبب فى ذلك أن الأرض تدور حول الشمس مائلة حول محور دورانها حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف وهى الآن تقع فى مكان فى الفضاء حيث القطب الشمالى للكرة الأرضية مائل باتجاه الشمس، لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء، حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة فى الانقلاب الصيفى فى حين يحدث العكس فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

وبعد يوم الانقلاب الصيفي تبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد فى قبة السماء وتبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض فى مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفى فى 23 سبتمبر المقبل.