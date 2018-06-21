كبير مستشارى الرئيس الأمريكى يصل القاهرة ضمن جولة بالمنطقة

كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جاريد كوشنر، وممثله الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، وذلك على رأس وفد، ضمن جولة يقوم بها الوفد للمنطقة، يلتقى خلالها عدد من المسئولين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول مستشار الرئيس ترامب وممثله الخاص للمفاوضات الدولية، القادمين على متن طائرة خاصة، عبر صالة كبار الزوار بالمطار.

جدير بالذكر، أن هذا الوفد التقى أول أمس الثلاثاء، العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، وذكر البيت الأبيض أن كوشنر وجرينبلات التقيا أمس الأربعاء فى السعودية بولى العهد الأمير محمد بن سلمان وبحثا معه "زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والحاجة إلى تسهيل الإغاثة الإنسانية فى غزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".