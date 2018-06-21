قيادى كردى: تشكيل تحالف من أحزاب المعارضة لخوض انتخابات إقليم كردستان

بغداد (أ ش أ)

أكد القيادى بالجماعة الكردستانية، شوان رابر، اليوم الخميس، أن مشروع تشكيل تحالف لخوض انتخابات إقليم كردستان ما زال قائما لدى الأطراف المعارضة، معتبرا أن تشكيل جبهة قوية لمواجهة الحزبين الحاكمين من شأنه تحسين أوضاع الإقليم.

وقال رابر فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - إن "مشروع تشكيل جبهة أو تحالف فى إقليم كردستان فى انتخابات الإقليم ما زال مطروحا لدى الأطراف المعارضة لنتائج الانتخابات"، مرجعا أسباب تأخر تشكيل التحالف بين تلك الأطراف إلى عدم الحسم النهائى لنتائج إنتخابات البرلمان العراقى ومحاولات بعض الأطراف لتأجيل انتخابات برلمان الإقليم".

وأضاف أن الأطراف المعارضة لنتائج الانتخابات تسعى لإيجاد حل جذرى للمشاكل فى إقليم كردستان، معتبرا أن تشكيل جبهة قوية لمواجهة الحزبين الحاكمين من شأنه تحسين أوضاع الإقليم.

وأعلنت الأحزاب الكردية الأربعة حركة التغيير والاتحاد الإسلامى الكردستانى والجماعة الإسلامية الكردستانية وتحالف الديمقراطية والعدالة فى وقت سابق رفضها لنتائج انتخابات مجلس النواب العراقى متهمة الحزبين الكرديين الرئيسيين بتزوير أصوات الناخبين فى إقليم كردستان.