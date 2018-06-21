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الخميس، 21 يونيو 2018 06:51 م
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قوات الجيش اليمنى تسقط طائرة إيرانية الصنع قرب مطار الحديدة

الخميس، 21 يونيو 2018 06:25 م
قوات الجيش اليمنى تسقط طائرة إيرانية الصنع قرب مطار الحديدة الجيش اليمنى
صنعاء (أ ش أ )
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أعلن الجيش اليمنى، إسقاط طائرة حوثية دون طيار إيرانية الصنع قرب مطار الحديدة.

ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، مشيرة إلى أن قوات الجيش اليمنى تمكنت من إسقاطها أثناء محاولتها القيام بمهام استطلاعية تجسسية على مواقع قوات الشرعية المتمركزة فى مطار الحديدة بعد تحريره.

وسبق إسقاط العديد من هذه الطائرات فى جبهات يمنية مختلفة، وإحباط محاولات هجوم حوثية باستخدام طائرات مسيرة من صنع إيران .

وكان تقرير أصدره مركز أبحاث النزاعات المسلحة فى لندن، أوضح أن تكنولوجيا إيران العسكرية وصلت إلى مليشيا الحوثى من خلال مساعدتها فى استخدام طائرات من دون طيار قالوا عنها فى وقت سابق إنها محلية الصنع ليتبين أنها إيرانية الصنع، تم تهريبها للحوثيين مع أسلحة أخرى بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى.

 


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