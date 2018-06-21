قرقاش يطالب بانسحاب كامل وغير مشروط للحوثيين من الحديدة

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طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش بانسحاب كامل لميليشيات الحوثى من محافظة الحديدة ومينائها بغير شروط.

أكد قرقاش - حسبما أوردت قناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية اليوم الخميس أن الانسحاب الكامل غير المشروط لميليشيات الحوثى من الحديدة ومينائها هو السبيل الوحيد لتجنب مزيد من تردى الأوضاع فى المدينة والمناطق المحيطة بها .

و شدد الوزير الإماراتى على أن الضغط العسكرى سيستمر مع احترام الظروف الإنسانية فى المدينة"، مؤكدا أن "تحرير الحديدة سيؤدى إلى تسريع التسوية السلمية فى اليمن".

وأشار إلى أن الحوثيين يمنعون تحميل المساعدات فى ميناء الحديدة، ويقومون بتدمير شبكات المياه والصرف الصحي. ووضع الألغام العشوائية والعبوات الناسفة، والقناصة والأسلحة الثقيلة بين المناطق السكنية ، داعيا إلى ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين لإخراجهم من الحديدة.

ولفت إلى تقارير الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الدولية ووسائل الإعلام التى تتحدث عن سعى ميليشيات الحوثى بشكل متعمد من أجل خلق أزمة إنسانية وتفاقم الأوضاع فى الميناء والمدينة.