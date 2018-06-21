قرارات جمهورية جديدة للمنفعة العامة بمحافظات الدقهلية والمنوفية والقليوبية

كتب ـ محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية عدداً من القرارات للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أصدر قراراً باعتبار مشروع إنشاء الوصلة الحديدية بين قريتي بطرة وبسنديلة بطول 5.250 كيلو متر بنطاق محافظة الدقهلية للربط بين خط سكة حديد المنصورة/ دمياط، وخط سكة حديد شربين/ قلين من أعمال المنفعة العامة.



وأصدر الرئيس قراراً باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية شطانوف، مركز أشمون بمحافظة المنوفية والتي تقع بحوض القبالة القبلية نمرة 4 قسم أول، من أعمال المنفعة العامة.



كما أصدر الرئيس السيسى قراراً باعتبار مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر سعد بحيري، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبيه والتي تقع بحوض أبو رافد نمرة 2 قسم أول من أعمال المنفعة العامة.

