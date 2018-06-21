قائد عسكرى أمريكى يؤكد التزام واشنطن بنزع سلاح بيونج يانج النووى

رويترز

أبلغ قائد القيادة الأمريكية فى منطقة الهند والمحيط الهادى الأميرال فيليب ديفيدسون وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى أونوديرا، اليوم الخميس، أن واشنطن ملتزمة بنزع سلاح كوريا الشمالية النووى بشكل كامل ونهائى ويمكن التحقق منه.

جاء تأكيد ديفيدسون، الذي تولى منصبه الشهر الماضى، خلال أول زيارة رسمية يقوم بها لليابان لإجراء محادثات على مدى يومين مع أونوديرا.

وتأتي الزيارة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستوقف تدريبات عسكرية واسعة النطاق مع كوريا الجنوبية أثناء محادثات نزع السلاح النووي مع بيونجيانج. وجاء إعلان ترامب بعد قمة جمعته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى سنغافورة فى وقت سابق من الشهر.

وقال ديفيدسون في بداية محادثاته مع أونوديرا في طوكيو "الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ونهائى ويمكن التحقق منه وأنا ملتزم بتحالفنا المشترك".

وتستضيف اليابان نحو 50 ألف عسكري أمريكي بما في ذلك أكبر تمركز لمشاة البحرية الأمريكية في الخارج ومجموعة قتالية بحرية تابعة للأسطول الأمريكى. وتعتمد طوكيو على واشنطن في الجانب الدفاعى وتعمل بشكل وثيق مع الجيش الأمريكى.

وقال أونوديرا "علينا مراقبة الخطوات التي تتخذها كوريا الشمالية نحو نزع السلاح النووى عن كثب. والتحالف الياباني الأمريكي يلعب دورا جوهريا في هذا الصدد".