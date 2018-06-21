فيديو.. الجيش اليمنى يضيق الخناق على المليشيات الحوثية فى صعدة

إيمان حنا

تمكنت قوات الجيش اليمنى مسنودة بالتحالف العربى لدعم الشرعية اليمنية، صباح اليوم الخميس، من السيطرة على الخط الرابط بين مران والملاحيظ بمديرية الظاهر محافظة صعدة.

وقال العميد الركن عادل بن على المصعبى قائد لواء القوات الخاصة، إن قوات الجيش تمكنت صباح اليوم من الوصول إلى الخط الرابط بين محافظة صعدة ومثلث الملاحيظ حرض، وتمكنت من قطع الإمداد عن المليشات الإنقلابية فى حرض والملاحيظ، حسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمينة.

وأضاف المصدر، أن المعارك التى جرت اليوم فى الأودية المتاخمة لجبال مران ضد المليشيات أسفرت عن مقتل 12 عنصرا وتدمير عربة وعدد من الأطقم فى صفوف المليشيات.