video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 08:33 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. الجيش اليمنى يضيق الخناق على المليشيات الحوثية فى صعدة

الخميس، 21 يونيو 2018 07:37 م
فيديو.. الجيش اليمنى يضيق الخناق على المليشيات الحوثية فى صعدة قوات الجيش اليمنى
إيمان حنا
إضافة تعليق

تمكنت قوات الجيش اليمنى مسنودة بالتحالف العربى لدعم الشرعية اليمنية، صباح اليوم الخميس، من السيطرة على الخط الرابط بين مران والملاحيظ بمديرية الظاهر محافظة صعدة.

وقال العميد الركن عادل بن على المصعبى قائد لواء القوات الخاصة، إن قوات الجيش تمكنت صباح اليوم من الوصول إلى الخط الرابط بين محافظة صعدة ومثلث الملاحيظ حرض، وتمكنت من قطع الإمداد عن المليشات الإنقلابية فى حرض والملاحيظ، حسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمينة.

وأضاف المصدر، أن المعارك التى جرت اليوم فى الأودية المتاخمة لجبال مران ضد المليشيات أسفرت عن مقتل 12 عنصرا وتدمير عربة وعدد من الأطقم فى صفوف المليشيات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى يعرض أسلحة إيرانية ضبطت فى اليمن

تعرف على أهمية مطار الحديدة فى حرب اليمن

فيديو وصور.. القوات اليمنية التحالف يدخلون مطار الحديدة..ومليشيات الحوثى تبدأ "الهروب الكبير"..فرقة خاصة لتفكيك الألغام وتطهير المحافظة وتحرير الأهالى.. ووزير خارجية اليمن: العمليات العسكرية مستمرة

الجيش اليمن

التحالف

اليمن

الحوثيين

صعدة




لا تفوتك
السيسي لكبير مستشارى ترامب: ندعم تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

السيسي لكبير مستشارى ترامب: ندعم تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

رسميا.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. الإسكان: كراسات الشروط داخل فروع بنك التعمير والإسكان قبل الموعد بيومين.. ومصادر: سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه.. و2048 شقة بمساحات 130 وحتى 180 مترا

رسميا.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. الإسكان: كراسات الشروط داخل فروع بنك التعمير والإسكان قبل الموعد بيومين.. ومصادر: سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه.. و2048 شقة بمساحات 130 وحتى 180 مترا

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة