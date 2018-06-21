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فى لفتة جديدة.. رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم مهام عمل وزيرة الصحة

الخميس، 21 يونيو 2018 02:45 م
فى لفتة جديدة.. رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم مهام عمل وزيرة الصحة الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، منذ قليل، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة السابق بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة فى تقليد جديد يتضمن تسليم وتسلم الوزراء الجدد من الوزراء السابقين. 
 
 
وحرص رئيس الوزراء عقب انتهاء اللقاء على توديع وزير الصحة السابق بنفسه حتى سلم مجلس الوزراء.
 
 
وكان رئيس الوزراء قد التقى صباح اليوم الخميس، طارق عامر، محافظ البنك المركزى لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالسياسات النقدية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى، كما التقى كلا من محمد معيط، وزير المالية والفريق يونس المصرى، وزير الطيران.
 
 
 
 
 
 

 


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