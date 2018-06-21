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الخميس، 21 يونيو 2018 07:34 م
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فنزويلا تعلن: العقوبات الأمريكية تضر باستقرار سوق النفط

الخميس، 21 يونيو 2018 07:13 م
فنزويلا تعلن: العقوبات الأمريكية تضر باستقرار سوق النفط رئيس امريكا واوبك
فيينا (رويترز)
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 قال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو اليوم الخميس إن العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا هي هجوم مباشر على استقرار سوق النفط العالمية.

تواجه فنزويلا، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول، وشركتها الوطنية للنفط بي.دي.في.اس.ايه أزمة تصدير بسبب تراجع إنتاج الخام ونقص السيولة اللازمة لشراء قطع الغيار والمعدات وفقد الموظفين الذين ينزحون هربا من التضخم الجامح والركود الشديد.

وتفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات متزايدة على أفراد وشركات من فنزويلا في إطار حملة للضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو للقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وقال كيفيدو في كلمة خلال منتدى لأوبك في فيينا إن العقوبات "هجوم مباشر على استقرار سوق النفط" متحدثا عن "حرب غير تقليدية مع أكبر مستهلك للنفط في العالم" الولايات المتحدة.

وأبلغ سائر وزراء أوبك "ينبغي عدم تجاهل وضع فنزويلا. فنزويلا قد تصبح أيا من دولكم."

كان كيفيدو قال في وقت سابق إن بلاده تضخ 1.5 مليون برميل يوميا من النفط. وبحسب بيانات تومسون رويترز، كانت فنزويلا تضخ حوالي 2.373 مليون برميل يوميا في 2016.

 

 


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