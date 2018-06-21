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الخميس، 21 يونيو 2018 06:50 م
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فلسطينى من غزة يحول قنابل غاز الاحتلال الإسرائيلى إلى تحف فنية

الخميس، 21 يونيو 2018 06:07 م
فلسطينى من غزة يحول قنابل غاز الاحتلال الإسرائيلى إلى تحف فنية قنابل الغاز الإسرائيلى
أ ش أ
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استخدم أحد الفلسطينيين قنابل الغاز التى يطلقها الاحتلال الإسرائيلى على الشبان فى قطاع غزة، وقام بصنع تحف فنية جميلة من مخلفاتها.

ويقضى الحاج أحمد أبو عطايا - الذى يبلغ من العمر 40 عاما - ساعات بمنزله فى تحويل قنابل الغاز إلى تحف فنية.

ويقول الحاج أبو عطايا إنه يجمع قنابل الغاز من حدود غزة ويقوم بغسلها وتنظيفها ثم تحويلها لتحف فنية.

وتطلق قوات الاحتلال المئات من قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين على حدود غزة لاسيما مع بدء مسيرات العودة والتى انطلقت منذ 31 مارس فى ذكرى يوم الأرض ومستمرة حتى الآن.


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