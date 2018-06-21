فحص 256 شخصا جنائيا على الظهير الصحراوى فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي.

وأسفرت الحملة عن فحص 5 مزارع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، وفحص 40 شخصا جنائيا تبين 5 عاطلين هاربين من 15 حكما قضائيا، كما تم فحص 55 شقة مفروشة، و 256 شخصا من قاطنيها، دائرة قسم شبين الكوم "فحص جنائي" تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم تحرير 6 قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم .