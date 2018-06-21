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الخميس، 21 يونيو 2018 03:42 م
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فتح الباب أمام مالكى "التوك توك" بحى الزيتون لتحديد خط سيرهم مجانا

الخميس، 21 يونيو 2018 02:41 م
فتح الباب أمام مالكى "التوك توك" بحى الزيتون لتحديد خط سيرهم مجانا المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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أعلن حى الزيتون، فتح الباب أمام مالكى مركبة التوك توك المتواجدين بشوارع الحى، للتوجه إلى وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون خلال خمسة عشر يوما، لتسجيل مركبة التوك توك وتحديد خط سير له مجانا، بدون سداد مقابل.
 
وقال اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، إن الأوراق المطلوبة هى "اسم المالك الحائز، وعنوان المالك، والرقم القومى، وتليفون محمول الشخصى للمالك، ورقم شاسيه المركبة، ورقم الموتور، وسنة التصنيع، ومستند الملكية، علامة مميزة بالتوك توك ".
 
وأضاف رئيس الحى أن التوك توك الذى سيتم تسجيل بياناته سيتم إدراجه بكشوف الحصر وقاعدة بيانات الحى، وذلك لبحث مدى إمكانية تقنين الأوضاع المخالفة فى ضوء حظر الترخيص ومقترح تعديلات تشريعية فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه حال عدم التسجيل سيتم مصادرة المركبة وعدم صرفها إلا بعد التأكد من تسجيل تلك المعلومات.

 


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