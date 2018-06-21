غلق 6 كافيهات مخالفة بالمعادى وتحرير محاضر مخالفات لأصحابها

أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى المعادى، بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحى، 6 كافيهات مخالفة بحى المعادى، وذلك ضمن حملة مكبرة شنتها أجهزة الحى على عدد من الكافيهات المخالفة بزهراء المعادى والخمسين وأبراج عثمان، حيث تم وضع المضبوطات بمخازن الحى لحين التصرف فيها.

وأكد عبد القادر النورى، أن أجهزة الحى شنت حملة لرفع الإشغالات بمناطق غرب المعادى وكورنيش المعادى، والسرايات وكورنيش النيل وطريق مصر حلوان الزراعى ومحيط السفارات، حيث تم رفع الإشغالات، وتم رفع مستوى كفاءة النظافة. ضمن منظومة النظافة الجديدة.

وأضاف رئيس الحى، أنه تم تحرير محاضر اشغال طريق لكل المحلات والكافيهات المخالفة، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.