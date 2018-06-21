غرق طالب أثناء استحمامه بشاطئ أبو قير بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد شاطئ أبو قير العام بالإسكندرية غرق طالب أثناء استحمامه فى مياه البحر، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، من مستشفي أبو قير العام بوصول "ع.ا.م" 15 سنة، طالب مقيم عين شمس محافظة القاهرة متوفى نتيجة إسفكسيا الغرق.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء قيام نجله المذكور، وشقيقه "ع" 13 سنة طالب، مقيم بذات العنوان، بالاستحمام بمياه البحر بشاطئ براديس منطقة أبو قير، دائرة القسم جرفهما التيار ما أدى لغرق الأول، وتمكن الثانى من الخروج، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة نجله.

تم التحفظ على جثة المتوفى بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5985/2018 إدارى قسم شرطة ثان المنتزه.