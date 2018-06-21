عينات تصحيح الثانوية الأزهرية: الجغرافيا 92% التاريخ 75% الفيزياء 84%

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نتائج التصحيح العشوائى لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبى.

وقال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن المؤشرات الأولية لنتائج عينات التصحيح أظهرت ارتفاع نسب النجاح عن الأعوام الماضية، نتيجة التزام الطلاب واجتهادهم واعتمادهم على أنفسهم لتحقيق أفضل النتائج ليكونوا في عداد المتفوقين.



واعلن رئيس قطاع المعاهد عن نسب النتائج العشوائية والتي جاءت كالتالي:



القسم الأدبي: بنين بنات



المادة : الفقه - الشافعي 61.6 % 62.4%



المالكي 63.5% 62.5%



الحنفي 60% 60%



المنطق الحديث 63.7% 63.3%



الجغرافيا 92.7% 92.3%



الحديث 78.2% 78.8%



النحو 53% 54%



القرآن الكريم 40.9% 41%



البلاغة 52% 52%



التاريخ 75% 75%



القسم العلمي



المادة : الفقه بنين بنات



الشافعي 88% 90%



المالكي 90% 90%



الحنفي 85.4% 83.6%



رياضة تطبيقية نظام حديث 78.9% 73.7%



الميكانيكا نظام قديم 30% 30%



الفيزياء 84.3% 83.7%



البلاغة 87.1% 87.5%



الأحياء 78% 78%



الجبر والهندسة الفراغية نظام قديم 66% 66%



القرآن الكريم 81.4% 80%



الحديث 95% 94.3%



النحو 81.3% 80%