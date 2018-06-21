عمدة نيويورك يوجه توبيخا شديدا لإدارة ترامب بسبب أطفال اللاجئين

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مئات من الأطفال اللاجئين الذين تم انتزاعهم من ذويهم عند الحدود الأمريكية، تم إرسالهم سرا إلى نيويورك.

وأضافت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أنه تحت جنح الظلام وفى عهدة الحكومة الفدرالية، كان الأطفال المهاجرون يتوجهون إلى نيويورك منتزعنهم من والديهم بعد عبور الحدود الجنوبية، وحتى فى الوقت الذى وقع فيه الرئيس الامريكى دونالد ترامب أمرا تنفيذيا، أمس الأربعاء، منهيا سياسة حكومته المتمثلة فى فصل الآباء والأطفال الذين عبروا الحدود بشكل غير قانونى، فأن الأزمة كانت تنتشر بالفعل إلى مدينة تبعد حوالى 2000 ميل.

يتحدث خارج مراكز "كايوجا" فى هارلم، وهى واحدة من مجموعة من وكالات الخدمات الاجتماعية فى الولاية التى تتعاقد مع الحكومة الفدرالية لاستقبال القاصرين غير المصحوبين، قال العمدة بيل دى بلاسيو إن 350 طفلا قد جاءوا عبر المركز وأن 239 منهم كانوا حاليا فى رعاية كايوغا. الوكالة ليست سكنية، ولكنها تضع الأطفال فى دور رعاية مؤقتة وتدير برامج يومية.

ومن بين الأطفال صبى عمره 9 سنوات من هندوراس وصل وحده على متن حافلة من تكساس، وطفل يبلغ من العمر 9 أشهر، ووجه دى بلاسيو توبيخا شديدا لإدارة ترامب. وتساءل "كيف يمكن ألا يعلم أحد منا أن هناك 239 طفلا هنا فى مدينتنا؟" "كيف تمنع الحكومة الفدرالية تلك المعلومات من سكان هذه المدينة وتقصى المساعدة التى قد يحتاجها هؤلاء الأطفال؟".