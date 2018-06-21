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عقوبة تطاير الحمولة على الطرق تعرضك للحبس 3 أشهر بقانون المرور.. تعرف عليها

الخميس، 21 يونيو 2018 02:30 ص
عقوبة تطاير الحمولة على الطرق تعرضك للحبس 3 أشهر بقانون المرور.. تعرف عليها نقل ثقيل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث.

 

- تطاير أو تناثر الحمولة على الطرق

 

أقرت المادة 79 تلك المخالفة ضمن الشريحة الرابعة ويتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

 

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س على الطرق

 

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.


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