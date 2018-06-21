عامل يتزعم عصابة لخطف نجلى عمه لخلافات مالية على قطع أثرية بالبحيرة

كتب ــ إبراهيم أحمد – أحمد حربى

اختطف عامل بمطعم طفلين، لخلافات مالية بينهما على قطع أثرية، وساوم أسرتيهما على إطلاق سراحهما نظير تسليمه قطعا أثرية، حيث استعان بـ7 متهمين آخرين، وقام أحدهم بتقديم مياه غازية لهما بداخلها أقراص منومة حتى فقدا الوعي واصطحابهما داخل توك توك واحتجازهما.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المقطم مفادها تواجد طفلين يتحدثان باللهجة الريفية، وعدم تعرف أهالي المنطقة عليهما .

بالانتقال والفحص تم ضبط كل من، "كريم.ع.ح" 23 سنة عاطل، و"خالد.خ.ه.ا" 21 سنة عامل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1087 لسنة 2016م المقطم "سرقة وسائل نقل"، وبصحبتهما الطفلين كل من، "محمد .م.ش" 7 سنوات نجل أمين الشرطة "منصور.ش.ع" 41 سنة من قوة الإدارة العامة لأمن الموانئ "ميناء الإسكندرية "، و"محمد .إ.ش" 7 سنوات "نجل عم الأول" ونجل مساعد الشرطة "إبراهيم.ش.ع" 46 سنة من قوة مديرية أمن الإسكندرية.

بمناقشة الطفلين قررا بأنهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بمحافظة البحيرة، قام أحد الأشخاص يدعى إيهاب سائق توك توك بإعطائهما مشروب مياه غازية وعقب تناوله فقدا الوعي وبعد إفاقتهما فوجئا بتواجدهما بمحل البلاغ .

بمواجهة المتهمين أقر الأول بتلقيه اتصالا هاتفيا من شقيق المتهم الثاني "فارس.خ" 22 سنة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1087 لسنة 2016م المقطم " سرقة وسائل نقل " جاري ضبطه، وطلب منه التوجه لمنطقة الرحمانية فى البحيرة لمقابلة فايز واستلام الطفلين منه واحتفاظه بهما بمسكنه نظير تحصله على مبلغ مالي منه.

وفى سبيل ذلك استعان بصديقه "محمود .ح.م" 24 سنة سائق بشركة لأعمال التكييفات، والسابق اتهامه فى القضية رقم 21616 لسنة 2005م إمبابة / جيزة "مخدرات" وتوجها مستقلان السيارة رقم ن ف أ 835 ماركة شيفروليه لانوس موديل 2016 ( تابعة للشركة عمل الأخير ، وتم ضبطها) وتقابلا مع فايز وأخر يدعي إيهاب واستلما الطفلين منهما واصطحبهما لمسكنه، إلا أن والدته اعترضت علي تواجد الطفلين بالشقة سكنها فقام بتسليمهما للمتهم الثاني ونفى علم صديقه قائد السيارة بالواقعة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم تحديد باقي مرتكبى الواقعة وهم كل من، "أسامه .ش.ش" 25 سنة عامل بمطعم "نجل عم الطفلين "، و"فايز .ش.ف" 26 سنة نقاش، و"إيهاب.ع.ا" 26 سنة سائق توك توك، و"عبد العزيز.ا.ع" 24 سنة عامل .

تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الخامس بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين عمه " والد المجنى عليه الثاني " لقيام الأخير بالحفر داخل مسكنه واعتقاده بعثوره على قطع أثرية ، فخطط لاختطاف نجله ومساومته على إطلاق سراحه نظير تسليمه قطع أثرية ، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين حيث قام المتهم السادس بمراقبة الطفلين وتمكن السابع والثامن من اختطافهما عقب استدراجهما وتقديم مشروب " مياه غازية " لهما بداخله أقراص منومة فتناولاه حتى فقدا الوعي واصطحباهما داخل توك توك قيادة السابع لمنطقة الزراعات لحين وصول المتهم الأول بالسيارة واحتجازهما بالشقة سكنه.

بسؤال والدي المجني عليهما قرر "إبراهيم .ش.ع" والد المجنى عليه الثاني بقيامه بالحفر داخل مسكنه تنقيبا عن الآثار دون عثوره على شىء، وبسؤال "منصور.ش.ع" "والد المجنى عليه الأول" أيد أقوال شقيقه واتهموهم بخطف نجليهما وعللا عدم إبلاغهما بواقعة اختطافهما خشية تعرض نجلاهما للإيذاء، تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.