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طالب يخنق زميله حتى الموت لرفضه التعدى عليه جنيسا فى الزراعات بالشرقية

الخميس، 21 يونيو 2018 11:13 ص
طالب يخنق زميله حتى الموت لرفضه التعدى عليه جنيسا فى الزراعات بالشرقية اللواء محمد والي مدير مباحث الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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كشف ضباط مباحث بلبيس بالشرقية، واقعة العثور على طالب مقتولا، داخل أرض زراعية بناحية عزبة بأنشاص الرمل دائرة المركز، وتم ضبط المتهم وكشف الواقعة بعد ساعات من العثور على الجثة، وتم إحالة المتهم إلى نيابة بلبيس للتحقيق معه، برئاسة محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من الأهالى بالعثور على جثة" السيد. ش. م. ا" 12 سنة طالب مقيم عزبة أبو عيسى، التابعة لأنشاص الرمل، مركز بلبيس، جثة هامدة، داخل الزراعات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5503 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2018.

 

وانتقل إلى موقع البلاغ الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى، لفرع الجنوب، وتبين أن الطالب ليس به إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات التى قام بها ضباط مباحث بلبيس، برئاسة العميد عمرو عبد الرازق، رئيس مباحث المديرية، قيام طالب عمره 14 سنة، صديق المجنى عليه باستدراجه إلى أرض زراعية، من أجل التعدي عليه جنسيا، وعندما رفض المجني عليه، قام بخنقه ووضع وجهه فى الأرض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولاذ بالفرار، تمكن ضباط مباحث بلبيس، من ضبط المتهم، وتم عرضه على النيابة العامة.


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