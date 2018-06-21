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ضبط 58 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة أمنية بالجيزة

الخميس، 21 يونيو 2018 11:25 ص
ضبط 58 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة أمنية بالجيزة أسلحة نارية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث من ضبط 58 قضية سلاح نارى غير مرخص، ومواد مخدرة خلال حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة.

كما أسفرت الحملة تنفيذ 325 حكم قضائى، وتحرير 98 قضية تموينية، ضبط خلالها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.

وأزال ضباط شرطة المرافق 540 مخالفة تعدى وإشغال طريق، بجنوب الجيزة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور وإمبابة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


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