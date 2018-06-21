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ضبط 10 تجار مخدرات بحملة أمنية فى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية

الخميس، 21 يونيو 2018 07:51 م
ضبط 10 تجار مخدرات بحملة أمنية فى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية مواد مخدرة- أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية فى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وبنها، وأسفرت عن ضبط 10 تجار مخدرات بحوزتهم 500 قرص مخدر ونصف كيلو هيروين وكيلو بانجو وحشيش و3 أسلحة بيضاء، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 


كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، للعميد محمد الألفى، مدير إدارة البحث الجنائى، بشن حملات مستمرة على البؤر الإجرامية فى مناطق الوحده العربية فى شبرا الخيمة  وأبو الغيط فى القناطر ودجوى فى بنها، لضبط ذيول التشكيلات العصابية وتجار المخدرات وحاملى الأسلحة البيضاء، وبناء على ذلك  قام كلا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا، ومحمد فتحى رئيس مباحث القناطر الخيرية، ومحمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، بحملة مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية الثلاث  "الوحده العربية" و "أبو الغيط" و"دجوى"، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 تجار مخدرات بحوزتهم 500 قرص مخدر ونصف كيلو هيروين وكيلو بانجو وحشيش و3 أسلحة بيضاء سنج ومطاوى، وتم التحفظ عل المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

 


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