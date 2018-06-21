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ضبط مصنع لحوم نباتية مجهولة المصدر يديره صينيان بالمعادى

الخميس، 21 يونيو 2018 01:34 م
ضبط مصنع لحوم نباتية مجهولة المصدر يديره صينيان بالمعادى ضبط متهمين ــ أرشيفية
كتب ــ إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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تمكنت مباحث قسم شرطة المعادي، من ضبط مصنع لحوم نباتية مجهولة المصدر يديره صينيان فى المعادى.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعادي مفادها قيام كل من، جان دالي 40 سنة "صيني الجنسية"، وكوا كوا وان 35 سنة "صيني الجنسية "، يديران مخزنا بدون ترخيص لتصنيع اللحوم النباتية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة . 

تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وعثر بداخل المخزن على 3 أطنان فول صويا "حبوب"، و500 كيلو عجينة فول صويا، و500 كيلو فول صويا "نابت"، و200 لتر زيت صويا، وأنبوبة بوتاجاز، و4 ثلاجات و2 ديب فريزر، و2 عصارة زيوت، ومواقد شعلة وتسخين وتبخير، وصناديق بلاستيك خاصة بالحضانات، وسخانات ومصافي، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

باستدعاء مفتش التموين قرر أن المواد المضبوطة تستخدم في تصنيع العجائن النباتية مجهولة المصدر، و جاري استدعاء مترجم للغة الصينية ومواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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