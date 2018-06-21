ضبط شقيقين بالدقهلية:"نصبا على عمال بحجة تسفيرهم للعمل بالسودان"

تمكن ضباط مكافحة الهجرة غير الشرعية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط شقيقين نصبا على مجموعة من العمال و وعدوهم بالسفر للسودان.

كان تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بأنه تبلغ لوحدة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر من كل من أحمد س.ا. 33 سنة عامل، محمود ع. ح. 34 سنة عامل، عاصم ا. أ. 29 سنة عامل ، السيد ش.م. 29 سنة عامل ، السيد ع. أ. 39 سنة عامل ، محمود م. م. 34 سنة عامل وجميعهم يقيمون قرية "كفر البرامون" دائرة مركز المنصورة، بقيام كلاً من رضا س. ع. و شقيقه المقيمان بذات القرية بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء من كل منهم على مبلغ مالى قدره "عشرة آلاف جنيه" بقصد تسفيرهم للعمل بدولة السودان ، إلا أنهما لم يفيا بوعودهما أو رد المبالغ المالية إليهم، ليتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وضبط المتهمين.