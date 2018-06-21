ضبط سيارة محملة بأسمدة مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم من ضبط سيارة محملة بـ 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، بمركز طامية، قبل بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط السيارة رقم ف ي ج 3495 محملة بـ 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، قيادة "محمد.إ" (41 سنة-سائق)، وبرفقته "م.س" (45 سنة-صاحب المضبوطات)، ويقيما بقرية الفهمية بمركز طامية، بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.