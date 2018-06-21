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ضاحى خلفان: اليمنيون والتحالف العربى مصرون على المضى قدما فى ملاحقة الخونة

الخميس، 21 يونيو 2018 06:17 ص
ضاحى خلفان: اليمنيون والتحالف العربى مصرون على المضى قدما فى ملاحقة الخونة ضاحى خلفان
كتب هيثم سلامة
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قال ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، أن استيلاء قوات التحالف على الصواريخ والأسلحة الإيرانية التى سلمتها للحوثى صفعة عنيفة يوجهها التحالف العربية لإيران.

 

وكتب ضاحى خلفان، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "استيلاء قوات التحالف على الصواريخ والأسلحة والذخيرة الإيرانية التى سلمتها للحوثى صفعة عنيفة يوجهها التحالف العربية لإيران وأذنابها".

 

وأضاف: "قرر الشعب اليمنى والعرب المتحالفين معه.. لا حوثى بعد اليوم.. لا لمرتزقة الفرس.. يظن خامئنى أنه سيصنع فى اليمن، ما صنعه فى لبنان من عملاء له.. لن يحدث هذا مهما كان الثمن.. الموت لمرتزقة إيران".

 

واستطرد قائلاً: "علمت قم عبدالملك الحوثى خيانة العرب وخيانة الوطن.. لكنها لا تعلم أن عرب اليمن سيقفون لها بالمرصاد".

 

وتابع: "ما يرفع الرأس أن عرب اليمن وتحالف العرب معهم مصرون على المضى قدما فى ملاحقة الخونة عملاء إيران".

 

تدوينات ضاحى خلفان
تدوينات ضاحى خلفان

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