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صور.. قاتل زوجته بشبرا الخيمة يمثل أمام النيابة كيفية ارتكابه الجريمة

الخميس، 21 يونيو 2018 04:10 م
صور.. قاتل زوجته بشبرا الخيمة يمثل أمام النيابة كيفية ارتكابه الجريمة قاتل زوجته يمثل ارتكابه الجريمة أمام أحمد طنطاوي وكيل النيابة
كتب – محمد قاسم
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قام المتهم بخنق زوجته حتى الموت فى شبرا الخيمة بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة أمام أحمد طنطاوى وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد سعيد البلتاجى رئيس النيابة.

وقال المتهم " مصطفي م ع" – قهوجي- فى اعترافاته أمام النيابة العامه أنه كان مدمنا للهيروين ودخل مصحة كي يتعافى من الإدمان وخرج منها منذ شهرين والتحق بعمل بسيط بمقهى خاص بوالد زوجته.

وأضاف المتهم " مراتى كانت بتنكد على كل يوم بسبب المصاريف " ومكنتش عاوز اشتغل عشان كنت بمر بحالة اكتئاب ويوم الجريمة قمت بخنقها ب"كيس مخدة " ولم أتركها إلا بعدما كتمت أنفاسها ووجدتها جثة هامدة.

تلقي اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغا بالعثور علي جثة " نورهان ع أ " – 21 سنة – داخل شقتها وبانتقال المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث القسم تبين أن زوج المجنى عليها ويدعى " مصطفى م ع " – قهوجى- قام بخنقها بكيس مخدة بسبب مشاجرة بينهما على إدمانه للهيروين وتبين أن المتهم كان يتلقى علاجا داخل إحدى المصحات ليتعافى من الإدمان وبعدها خرج وعمل فى مقهى خاص بوالد زوجته.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وبعرضه علي النيابة العامة امرت بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق ووجهت له تهمة القتل العمد وصرحت بدفن جثة القتيلة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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