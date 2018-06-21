video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 12:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. فواكه مثلجة وأسماك طازجة لتخفيف الحرارة عن الحيوانات فى كوريا الجنوبية

الخميس، 21 يونيو 2018 12:28 م
صور.. فواكه مثلجة وأسماك طازجة لتخفيف الحرارة عن الحيوانات فى كوريا الجنوبية الزرافات تاكل الفاكهة الباردة
كتبت : شيماء عبد المنعم
إضافة تعليق

اضطرت حرارة الجو فى كوريا الجنوبية، المسئولين عن متنزه مدينة يونجين بـ كوريا الجنوبية، للبحث عن طرق لمواجهة الموجة الحارة وتأثيرها السلبى على الحيوانات، وذلك بتقديم أطعمة مثلجة، وفاكهة باردة، حيث وضعوا العديد من أنواع الفاكهه الصيفية ذات الألوان المختلفة على ألواح من الثلج بشكل مرتب ومشهى، لتظل باردة، وتساعد الحيوانات على تناولها، والاستمتاع بمذاقها، وحمايتهم من ارتفاع درجات الحرارة.

2018-06-21T044419Z_2076731672_RC1AB7C52800_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-WEATHER (1)

 

2018-06-21T044421Z_235052749_RC1FD516BAF0_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-WEATHER

فنجد فى متنزه مدينة يونجين أمام الزرافات مجموعة مختلفة الأنواع والألوان من الفاكهة المثلجة، ونجد أيضا الأسماك الطازجة أمام الدببه اللذين ظلوا فى المياة الباردة طوال اليوم .

2018-06-21T044404Z_938687836_RC11116B7DA0_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-WEATHER
 

 

2018-06-21T044409Z_1594801044_RC192B0ADF00_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-WEATHER

 

2018-06-21T044412Z_1760490490_RC18F4E4F0B0_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-WEATHER
 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. زرافات دبى تقع فى حب ديفيد لويز

صور.. حديقة الحيوان تواجه الموجة الحارة بـحمامات مياه باردة للأسود والنمور والأفيال.. إجراءات خاصة للزرافة "سوسن" ووجبة دسمة خوفا على "جنينها".. متابعة للولادات الحديثة بيطريا.. فاكهة مثلجة للدببة

الزرافات تاكل الفاكهة الباردة

تدليل الحيوانات

كوريا الجنوبية

فواكه مثلجه




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة