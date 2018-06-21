صور.. فواكه مثلجة وأسماك طازجة لتخفيف الحرارة عن الحيوانات فى كوريا الجنوبية

كتبت : شيماء عبد المنعم

اضطرت حرارة الجو فى كوريا الجنوبية، المسئولين عن متنزه مدينة يونجين بـ كوريا الجنوبية، للبحث عن طرق لمواجهة الموجة الحارة وتأثيرها السلبى على الحيوانات، وذلك بتقديم أطعمة مثلجة، وفاكهة باردة، حيث وضعوا العديد من أنواع الفاكهه الصيفية ذات الألوان المختلفة على ألواح من الثلج بشكل مرتب ومشهى، لتظل باردة، وتساعد الحيوانات على تناولها، والاستمتاع بمذاقها، وحمايتهم من ارتفاع درجات الحرارة.

فنجد فى متنزه مدينة يونجين أمام الزرافات مجموعة مختلفة الأنواع والألوان من الفاكهة المثلجة، ونجد أيضا الأسماك الطازجة أمام الدببه اللذين ظلوا فى المياة الباردة طوال اليوم .







