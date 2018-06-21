صور .. سحر نصر تكرم فريق عمل وحدة الاستثمار الأجنبى المباشر

كتب عبد الحليم سالم

كرمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فريق عمل وحدة الاستثمار الأجنبى المباشر، أفضل فريق عمل بالوزارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لمركز خدمات المستثمرين باختيار أفضل موظف كل أسبوع.

تم اختيار فريق عمل وحدة الاستثمار الأجنبى المباشر لأدائهم المتميز ونجاحهم فى إعداد أول تقرير يصدر عن الوزارة عن أرصدة الاستثمار المباشر فى مصر، وتم تكريم العاملين بالفريق وهم على محمد عاطف متولي، رئيس الوحدة، و محمد مجدى القليوبي، و عبد الرحمن هاشم، و عمرو سيد عبد القوي، و هند محمود صبري، و شاهندة عبد الباقى، ورانيا أحمد قطب، و أية إسماعيل أحمد، و منار حمدى سيف النصر، و هبة عبد اللطيف إبراهيم ودينا محمود عتيق.

وقامت الوزيرة بتسليمهم شهادة تميز وسط احتفال بحضور علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، وزملائهم العاملين فى المركز، وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير لهم على كافة مجهوداتهم وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية فى تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين.