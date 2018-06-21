video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 06:05 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور..ترامب: كوريا الشمالية أعادت رفات 200 جندى أمريكى خاضوا الحرب الكورية

الخميس، 21 يونيو 2018 05:15 ص
صور..ترامب: كوريا الشمالية أعادت رفات 200 جندى أمريكى خاضوا الحرب الكورية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
دالوث (رويترز)
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن كوريا الشمالية أعادت أمس الأربعاء رفات 200 جندى أمريكى مفقودين، منذ الحرب الكورية لكن لم يرد تأكيد رسمى لذلك من سلطات الجيش.

وتابع ترامب خلال حشد لمؤيديه بولاية مينيسوتا، أمس الأربعاء، "استعدنا أبطالنا العظماء الراحلين. أعيدت الرفات اليوم. أعيدت بالفعل 200 منها".

وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم يوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية ستسلم خلال أيام "عددا كبيرا" من الرفات إلى قيادة الأمم المتحدة فى كوريا الجنوبية على أن تُنقل بعد ذلك إلى قاعدة هيكام الجوية فى هاواي.

والتقى ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى قمة تاريخية الأسبوع الماضى استضافتها سنغافورة وقال فى مؤتمر صحفى لاحق إن كيم وافق على إعادة رفات جنود أمريكيين.

وتشير بيانات الجيش الأمريكى إلى أن مصير نحو 7700 جندى أمريكى لا يزال غير معروف منذ الحرب الكورية التى دارت بين عامى 1950 و1953. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن مسؤولى كوريا الشمالية أشاروا فى الماضى إلى أن بحوزتهم رفات 200 جندى أمريكي.

الرئيس الأمريكى أمام حشد من الأمريكيين
الرئيس الأمريكى أمام حشد من الأمريكيين

 

دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة الإسبانية تعتزم نقل رفات" فرانسيسكو فرانكو" من ضريح تموله الدولة

صور.. رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا تستقر بكنيستهم الإيمان والوطن بالمنيا.. قرية العور تزف شهداءها بالزغاريد.. ذووهم: "فرحانين بعودة أولادنا والسيسي وعد فأوفى".. الشماس الناجى من حادث تفجير البطرسية يقود التسبحة

ترامب

كوريا الشمالية

رفات 200 جندى أمريكى

الحرب الكورية




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة