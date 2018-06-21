صور..ترامب: كوريا الشمالية أعادت رفات 200 جندى أمريكى خاضوا الحرب الكورية

دالوث (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن كوريا الشمالية أعادت أمس الأربعاء رفات 200 جندى أمريكى مفقودين، منذ الحرب الكورية لكن لم يرد تأكيد رسمى لذلك من سلطات الجيش.

وتابع ترامب خلال حشد لمؤيديه بولاية مينيسوتا، أمس الأربعاء، "استعدنا أبطالنا العظماء الراحلين. أعيدت الرفات اليوم. أعيدت بالفعل 200 منها".

وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم يوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية ستسلم خلال أيام "عددا كبيرا" من الرفات إلى قيادة الأمم المتحدة فى كوريا الجنوبية على أن تُنقل بعد ذلك إلى قاعدة هيكام الجوية فى هاواي.

والتقى ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى قمة تاريخية الأسبوع الماضى استضافتها سنغافورة وقال فى مؤتمر صحفى لاحق إن كيم وافق على إعادة رفات جنود أمريكيين.

وتشير بيانات الجيش الأمريكى إلى أن مصير نحو 7700 جندى أمريكى لا يزال غير معروف منذ الحرب الكورية التى دارت بين عامى 1950 و1953. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن مسؤولى كوريا الشمالية أشاروا فى الماضى إلى أن بحوزتهم رفات 200 جندى أمريكي.



الرئيس الأمريكى أمام حشد من الأمريكيين



دونالد ترامب الرئيس الأمريكى