صور.. بابا الفاتيكان يزور سويسرا ويلقى كلمة فى مجلس الكنائس العالمى

رويترز

استقبل رئيس الاتحاد الكونفدرالى السويسرى آلان بيرسيت، بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، لدى وصوله إلى مطار جنيف الدولى، اليوم الخميس، فى زيارة تستغرق يوما واحدا.

وخلال زيارته، من المتوقع أن يلقى البابا كلمة فى مجلس الكنائس العالمى ويرأس قداسا فى باليكسبو فى جنيف.



أطفال يهدون بابا الفاتيكان باقة ورود خلال زيارته لسويسرا



أطفال فى استقبال بابا الفاتيكان خلال زيارته لسويسرا



بابا الفاتيكان يصل إلى سويسرا



لقاء بين بابا الفاتيكان ورئيس الاتحاد الكونفدرالى السويسرى



بابا الفاتيكان فى مجمع الكنائس العالمى بسويسرا



بابا الفاتيكان يلقى كلمة فى مجمع الكنائس العالمى بسويسرا



كلمة بابا الفاتيكان فى مجمع الكنائس العالمى بسويسرا



البابا فرنسيس بابا الفاتيكان فى سويسرا



تأدية التحية العسكرية فور وصول بابا الفاتيكان إلى سويسرا