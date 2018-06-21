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الخميس، 21 يونيو 2018 04:27 ص
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صور.. المستشارة الألمانية تصل عمان فى زيارة رسمية للأردن

الخميس، 21 يونيو 2018 12:05 ص
صور.. المستشارة الألمانية تصل عمان فى زيارة رسمية للأردن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصل الأردن
أ ش أ
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وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الأربعاء، فى زيارة رسمية إلى المملكة، تجرى خلالها مباحثات مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، تتناول علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، إضافة إلى التطورات الراهنة إقليميا ودوليا.

ويرافق المستشارة الألمانية، خلال الزيارة، وفد يضم عددا من البرلمانيين، ورجال الأعمال الألمان.

وكان فى استقبال المستشارة الألمانية لدى وصولها إلى مطار ماركا العسكرى، أمين عمان، والسفير الأردنى فى ألمانيا، والسفير الألمانى فى عمان وأركان السفارة، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

المستشارة الألمانية تصل عمان
المستشارة الألمانية تصل عمان

 

ميركل تصل الأردن
ميركل تصل الأردن

 

نزول ميركل من الطائرة
نزول ميركل من الطائرة

 


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أنجيلا ميركل

ألمانيا

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عمان




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