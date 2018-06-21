صناديق أسئلة التفاضل والتكامل تصل لجان امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

بدأت، قبل قليل، لجان امتحانات الثانوية العامة استلام صناديق أسئلة البوكليت فى مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل، تمهيدا لانطلاق الامتحانات فى التاسعة من صباح اليوم الخميس.

ويرافق سيارات نقل الأسئلة دورية شرطية متحركة تؤمن وصول الأسئلة إلى المدارس، حيث رصد "اليوم السابع" تسليم لجنة الامتحان بمدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب صندوق يحتوى على الأسئلة.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة إن الغرفة تتابع وصول أسئلة الامتحانات إلى لجان السير للتأكد من عدم وجود أى مشكلات أو تأخر وصول للصناديق.