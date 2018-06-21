سفير مصر فى طوكيو يبحث مع مسئولى شركة تويوتا زيادة التصنيع المحلى بمصر

طوكيو (أ ش أ)

قام السفير أيمن كامل سفير مصر فى اليابان بزيارة لمقر ومصنع شركة (تويوتا) للسيارات حيث اجتمع مع قيادات الشركة.

وذكرت السفارة المصرية، اليوم الخميس، أن السفير كامل تفقد مصنع (تاكاوتا Takaoka)، الكائن بمدينة تويودا غرب اليابان والذى تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة يومياً من طرازات مختلفة.

واستعرض كامل التطورات الاقتصادية التى شهدها الاقتصاد المصرى مؤخراً وأبرزها القضاء على الصعوبات المتعلقة بتحويلات النقد الأجنبى والتى كانت تواجه الشركات الأجنبية فى مصر، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى سينعكس على حجم القوة الشرائية للمستهلك المصرى فى المستقبل القريب.

وشدد السفير كامل على وجود فرص سانحة فى المرحلة الحالية لزيادة حجم انتاج سيارات تويوتا داخل السوق المصري، داعياً الشركة لبناء مصنع جديد فى إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من الحوافز والتسهيلات العديدة التى يكفلها قانون الاستثمار الجديد وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التى تحظى مصر بعضويتها مع الدول العربية والأفريقية والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبهم رحب مسئولو الشركة اليابانية بالتطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصري، مؤكدين أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى تجميع طرازات جديدة محلياً بالتعاون مع بعض الجهات المصرية، معربين عن تطلعهم لاستمرار التشاور مع السفارة والجهات المصرية المعنية بشأن السياسة الحكومية تجاه قطاع السيارات المحلى.