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سعد الحريرى: العقبات أمام تشكيل الحكومة داخلية والمشاورات تسير بشكل سريع

الخميس، 21 يونيو 2018 04:49 م
سعد الحريرى: العقبات أمام تشكيل الحكومة داخلية والمشاورات تسير بشكل سريع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى عدم وجود "عقد خارجية" تتسبب فى تأخير الانتهاء من تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن العقبات الموجودة كلها "داخلية" وأنه يجرى مشاورات مكثفة مع جميع الفرقاء السياسيين لتجاوز كافة تلك العقد والعقبات.

وأشار الحريرى – فى تصريحات صحفية له على هامش مشاركته فى المؤتمر التأسيسى لإنماء بيروت – إلى أنه يحرص على أن يكون تشكيل الحكومة فى أسرع وقت ممكن، وقال: " لا أعرف لماذا يتم استعجال كل الأمور على هذا النحو.. تم تكليفى منذ 3 أسابيع تقريبا، وحل شهر رمضان ثم العيد، وذهبت فى إجازة عائلية قصيرة".

وأكد الحريرى أنه يسير بخطى سريعة فى شأن مشاورات تشكيل الحكومة، معربا عن تفاؤله بتجاوز كافة العقبات وإنهائها خلال أيام لافتا إلى أنه "يتم حاليا التشاور مع جميع الفرقاء السياسيين وتوجد بعض العقد إلا أننا نحلها بالحوار والوقت".

وكان قيادات حركة أمل وحزب الله قد صعدوا فى الأيام القليلة الماضية من انتقاداتهم حيال الحريرى معتبرين أنه تأخر فى الانتهاء من التشكيل الحكومى الذى كلف به فى 24 مايو الماضي، حتى أن رئيس مجلس النواب نبيه برى اعتبر أن التشكيل يشهد حالة من التباطؤ، فى حين أكدت قيادات بتيار المستقبل الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء المكلف أن الحريرى يعمل فى هدوء بمنأى عن الإعلام لـ "تبريد الساحة السياسية اللبنانية" وجمع الفرقاء السياسيين والتوفيق فيما بينهم خاصة فى ظل تشبث وإصرار العديد من الكتل والقوى والتيارات الفاعلة على حصص وزارية وحقائب بعينها فى الحكومة على حساب بعضهم البعض.

 


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