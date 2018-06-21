سعد الحريرى: السعودية لا تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، حرص المملكة العربية السعودية على سرعة تشكيل الحكومة فى لبنان ، وأنه لمس هذه الرغبة فى إنجاز الحكومة خلال فترة تواجده مؤخرا بالمملكة.. مشددا على أن ما يتردد من قبل البعض حول أن السعودية لا مصلحة لها بحكومة لبنانية فى الوقت الحاضر، كلام ليس له أى أساس من الصحة.

وقال الحريرى – فى تصريحات صحفية اليوم الخميس – إنه يعمل بأسرع وقت ممكن لإنجاز تشكيل الحكومة، معربا عن ثقته فى أن جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية ستتعاون معه من أجل الانتهاء من التشكيل.

وأضاف: "هذه مفاوضات نقوم بها، والكل سيكون راضيا بإذن الله.. الكل يعرف أننا سنشكل حكومة من ثلاثين وزيرا، يجب أن يمثلوا أكبر عدد من الكتل السياسية الأساسية، وكما تعلمون، فى أى مفاوضات الكل يبدأ بسقف عال ثم تجرى المفاوضات، أنا لست خائفا".